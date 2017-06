Rússia vence Nova Zelândia e abre Copa das Confederações

A anfitriã Rússia estreou na Copa das Confederações neste sábado (17), em São Petersburgo, com uma vitória por 2 a 0 contra a Nova Zelândia.

Com uma boa atuação, a seleção russa abriu o placar com um gol contra do zagueiro Boxall aos 31 minutos do primeiro tempo, logo depois de ter um gol anulado por impedimento. Na segunda etapa, o atacante Fyodor Smolov ampliou o resultado aos 24 minutos.

A estreia da competição ainda contou com um discurso do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do chefe de Estado russo, Vladimir Putin, antes do início da partida. O brasileiro Pelé também acompanhou a partida.

A classificação do Grupo A fica com os russos em primeiro lugar, com três pontos. Já os neozelandeses ocupam a última posição.

Portugal e México, que fecham a chave, se enfrentam neste domingo, às 12h, na Arena Kazan. Na segunda rodada da Copa das Confederações,a Rússia enfrentará Portugal, em Moscou, na próxima quarta-feira (21).