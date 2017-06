Jogo de beisebol é marcado por homenagens nos EUA

Um dia após o tiroteio que feriu gravemente o deputado Steve Scalise e mais três pessoas em um estádio de beisebol em Alexandria, no estado norte-americano da Virginia, foi retomado o jogo beneficente entre Democratas e Republicanos no local.

O estádio alvo dos disparos, o Eugene Simpson Stadium Park, estava sediando a edição de 2017 do anual jogo de beisebol dos congressistas, quando um homem armado entrou no local e começou a atirar. Por isso, quando a partida foi retomada nesta quinta-feira (15), todos os jogadores se reuniram no centro do campo para realizar uma homenagem a Scalise, republicano influente na Câmara cujo estado de saúde ainda é crítico mesmo após três operações.

Também devido ao tiroteio, o jogo recebeu uma atenção redobrada da imprensa norte-americana. Grandes emissoras de televisão transmitiram a partida amadora ao vivo e rádios e jornais fizeram extensas matérias sobre ela. O jogo deste ano foi o que mais levantou fundos desde a sua primeira edição, em 1909. Mais de US$ 1 milhão foi arrecadado para a associação Congressional Sports for Charity e 24.959 ingressos foram vendidos, um recorde.

Além disso, a partida em si foi o que menos importou. Os Democratas venceram facilmente os Republicanos, com um placar de 11 contra 2. Como parte da homenagem a Scalise, o troféu da vitória foi dado pelo gerente dos Democratas, o deputado Mike Doyle, ao gerente dos Republicanos, Joe Barton, que o presenteará ao congressista ferido.