Dani Alves aconselha Dybala a deixar Juve e revolta torcida

De candidato a ídolo pelas suas brilhantes apresentações na reta final da temporada, o lateral-direito brasileiro Daniel Alves corre o risco de virar vilão na Juventus. Um conselho para Paulo Dybala, principal estrela ofensiva da Velha Senhora, deixar a equipe revoltou a torcida bianconera.

"Antes de falar da Juventus você deve lavar a boca", comentou um juventino no perfil do lateral no Instagram.

Já outros disseram para Daniel Alves se preocupar "com seus assuntos" e destilaram ofensas contra o jogador, de "mercenário" a palavrões impublicáveis. "Você é quem deve ir embora, e não Dybala", escreveu outro bianconero.

A declaração que irritou os juventinos foi dada durante uma entrevista do brasileiro ao canal "Esporte Interativo". Na ocasião, ele disse que o jovem atacante argentino de 23 anos precisa sair da Velha Senhora se quiser evoluir. Cobiçado por grandes da Europa, Dybala renovou recentemente seu contrato com a Juve até 2022.

Mas essa não é a única frase que pode abreviar a passagem de Daniel Alves por Turim, embora seu vínculo termine apenas em 2018. Durante a entrevista, o lateral de 34 anos disse que a Juventus "não mereceu" ganhar a final da Liga dos Campeões da Europa por não ter se preocupado com os "detalhes" e ainda manifestou a vontade de jogar na Inglaterra.

Dani Alves foi contratado pela Juventus em junho de 2016, após ter se sentido menosprezado pela direção do Barcelona, clube pelo qual conquistara todos os títulos possíveis.