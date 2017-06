Após susto, Jesus diz que não precisará de cirurgia no rosto

O atacante Gabriel Jesus utilizou suas redes sociais para revelar que a lesão sofrida no rosto, durante o amistoso entre Brasil e Argentina, não é tão grave. Assim, o jogador do Manchester City não precisará de cirurgia e deve estar apto a jogar em três semanas.

"Serei reavaliado em 15 dias, mas tudo indica que em 3 semanas eu já estarei de volta aos gramados! Muito obrigado", escreveu o atleta. Ele também agradeceu a torcida e o carinho dos fãs, e também lembrou da equipe médica que o tratou. Gabriel passou por ressonância.

"Fala galera! Ontem passei por uma ressonância no rosto e uma bateria de exames e as notícias são BOAS! Minha recuperação está indo muito bem e não vou precisar operar!!!! Serei reavaliado em 15 dias, mas tudo indica que em 3 semanas eu já estarei de volta aos gramados! Muito obrigado a todos que enviaram mensagens, torceram, mandaram energias positivas e oraram por mim! Obrigado também aos doutores Jorge Pagura, Claudio Lotemberg e Sergio Miranda pelo tratamento e atenção! #alômãe #gratidão #brasil", compartilhou o craque no Instagram

Durante o jogo entre Brasil e Argentina, em Melbourne, Jesus levou pancada de Otamendi, seu companheiro no City. O camisa 9 foi cortado da Seleção de Tite e, inicialmente, havia dito que deveria passar por procedimento cirúrgico, o que não se concretizou.

Se realmente estiver em condições de jogar em três semanas, o atacante não deve perder muito da pré-temporada do Manchester City. Assim, deve ser opção para Pep Guardiola desde o início do Inglês.

Problemas físicos já atrapalharam o desenvolvimento do brasileiro na Inglaterra. Após bom início, marcando gols e dando assistências, Jesus sofreu fratura no dedo do pé, ficando mais de dois meses afastado dos gramados.