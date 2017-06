Após boa vitória, Flamengo agora mira a regularidade

O Flamengo reencontrou o caminho das vitórias após passar cinco partidas em jejum no Campeonato Brasileiro. O 2 a 0 sobre a Ponte Preta foi muito comemorado pelo técnico Zé Ricardo e pelos jogadores, porém, é claro para eles que apenas a regularidade vai devolver a tranquilidade ao grupo, para que o trabalho possa fluir melhor ao longo da temporada.

Na visão de Zé Ricardo, é fundamental o Flamengo recuperar a regularidade exibida no ano passado e até mesmo em parte do começo deste ano.

"Não é uma vitória isolada que vai nos devolver a tranquilidade, embora ela tenha sido muito importante para quebrar uma série negativa e nos fazer subir na tabela de classificação. Mas precisamos muito de sequência, de ter regularidade, pois é isso que vai fazer o Flamengo se manter no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro e lutar pelos títulos. Vamos agora trabalhar para buscarmos um triunfo contra o Fluminense", disse Zé Ricardo.

O treinador do Flamengo está se referindo ao clássico contra o Tricolor, programado para o próximo domingo, às 16h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

"Nós precisamos olhar para frente e buscar mais uma vitória, pois ao passo que os bons resultados forem acontecendo nós vamos conseguir manter a tranquilidade e ir nos aproximando dos nossos objetivos", disse o volante Márcio Araújo.

O elenco se reapresentou nesta quinta-feira para um trabalho regenerativo e nesta sexta-feira à tarde Zé Ricardo começa a projetar o time para o clássico. Neste jogo o Flamengo contará com o retorno do lateral-esquerdo Miguel Trauco e do atacante Paolo Guerrero, que estavam servindo à seleção peruana em amistosos internacionais. O lateral-direito Pará, com dores na perna direita, será reavaliado. Já o zagueiro Juan, preservado diante da Ponte Preta, pode voltar a ser utilizado pelo treinador. A preparação para o clássico será encerrada com um trabalho no sábado pela manhã.