'É melhor ficar calado', diz CR7 após denúncia de evasão

Formalmente denunciado por fraude e evasão fiscal pela Promotoria de Madri, o astro português Cristiano Ronaldo deu a entender nesta quinta-feira (15) que não comentará o assunto.

"Às vezes, a melhor resposta é ficar calado", escreveu o jogador do Real Madrid em seu perfil no Instagram, junto com uma foto na qual faz o sinal de silêncio, com o dedo indicador sobre os lábios.

Há dois dias, a Promotoria de Madrid denunciou Cristiano Ronaldo sob acusação de desviar 14,7 milhões de euros do fisco espanhol entre os anos 2011 e 2014, de maneira "deliberada e consciente".

O craque, por sua vez, comentou que estava com "a consciência tranquila", enquanto o Real Madrid demonstrou pleno apoio ao astro e pediu que as investigações sejam aceleradas. Se a Justiça espanhola aceitar a denúncia, o jogador pode ser condenado a entre dois e sete anos de prisão.

Hoje, Ronaldo está na Rússia com a seleção portuguesa para o jogo contra o México pela Copa das Confederações no domingo. Recentemente, o argentino Lionel Messi, estrela do Barcelona e rival de Cristiano Ronaldo, foi condenado a 21 meses de prisão (não efetiva) por evasão fiscal também.