Volante Bruno Henrique anuncia acerto com Palmeiras

O volante brasileiro Bruno Henrique, do Palermo, confirmou nesta quarta-feira (14) que será o novo reforço do Palmeiras. A contratação foi divulgada por meio de uma mensagem do atleta postada no Instagram da empresa que o representa, a OTB Sports. No entanto nenhum dos dois clubes anunciou oficialmente a transferência.

Bruno Henrique, 27 anos, custará ao Palmeiras 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões, segundo a cotação atual) e chega para ser uma opção de volante com qualidade para sair jogando. O time paulista era carente nessa posição, necessidade que foi reforçada com a fratura na mão sofrida por Felipe Melo.

"E aí, torcida palmeirense? Estou chegando para ser campeão com vocês e estou muito feliz por isso", declarou o meio-campista no Instagram. Com boa passagem pelo Corinthians, Bruno Henrique se transferiu para o Palermo em 2016, mas teve pouco destaque no último Campeonato Italiano, quando o clube siciliano foi rebaixado com três rodadas de antecedência.

Foram ao todo 33 partidas, um gol, três assistências e sete cartões amarelos na Série A. Recentemente, o volante foi implicado em um caso de falsificação de cidadania italiana.

Segundo a Procuradoria da República, o atleta teria sido um dos beneficiados em um esquema para ajudar brasileiros a conseguirem a dupla nacionalidade. Bruno Henrique diz desconhecer qualquer irregularidade.