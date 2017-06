Em punição ao Inter, CBF muda jogo da Seleção do Beira-Rio para a Arena do Grêmio

Pouco antes do início das Eliminatórias para o Mundial de 2018, a CBF definiu que todos os nove jogos do Brasil em casa, pela competição, seriam disputados em estádios utilizados na Copa de 2014. Essa decisão ficou para trás nesta terça-feira (13), quando a confederação confirmou o local da partida contra o Equador para a Arena do Grêmio, em 31 de agosto.

Por mais que o estádio do Tricolor gaúcho seja moderno e se destaque como um dos melhores do País, a medida da CBF teve cunho político. Foi uma represália ao Inter por causa de rusgas públicas que se estendem há vários meses entre o clube do Beira Rio e a entidade.

Inter e CBF se acusam mutuamente de terem cometido erros graves em torno das condições de jogo do zagueiro Victor Ramos, então no Vitória-BA, no Campeonato Brasileiro de 2016. O desgaste permanece em evidência e deve acabar na Justiça comum.

Nos outros sete jogos do Brasil pelas eliminatórias em território nacional, a CBF usou a Arena das Dunas, Fonte Nova, Arena Pernambuco, Castelão, Arena Amazônia, Mineirão e Arena Corinthians – todos estádios da Copa.

Exibir a Seleção em Porto Alegre foi um pedido do técnico Tite, gaúcho de Caxias do Sul. Ele queria dirigir uma das partidas das eliminatórias no Estado. Depois do confronto com o Equador, o Brasil vai encerrar sua participação nas eliminatórias contra o Chile, em outubro, no Rio. Esse anúncio, porém, ainda não foi feito oficialmente pela CBF.