De muletas, Manuel Neuer se casa com Nina Weiss na Itália

O goleiro da seleção alemã e do Bayern de Munique, Manuel Neuer, se casou no último sábado (10) com sua namorada Nina Weis, em cerimônia realizada em Monopoli, cidade costeira ao sul de Bari, na Itália.

Mas, o que mais chamou a atenção do casório foram as fotos divulgadas após a cerimônia, onde Neuer aparece andando de muletas dentro da igreja e nas imagens pela praia italiana. O goleiro fraturou o pé esquerdo e está de repouso desde o dia 18 de abril.

A região do casamento, em Ostuni, foi batizada de "o vale das bodas" por conta do alto número de casamentos internacionais que ocorrem ali.

O relacionamento entre Neuer e Weiss foi tornado público, pela primeira vez, durante a final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando a estudante de Economia e Direito foi flagrada nas tribunas do Maracanã.