Após amistosos, Tite irá à Rússia para analisar seleções e estruturas

A passagem da Seleção Brasileira na Austrália terminou, mas os trabalhos da comissão técnica e de todo o staff da CBF continua. Enquanto o elenco canarinho se despede da terra do canguru nesta quarta-feira, o auxiliar de Tite, Fernando Lázaro, vai direto para a Rússia monitorar as seleções que disputarão a fase de grupos da Copa das Confederações, torneio preparatório para o Mundial do ano que vem.

Na saída da Seleção Brasileira do estádio Melbourne Cricket Ground, após a goleada por 4 a 0 sobre a Austrália, o coordenador de seleções Edu Gaspar comentou um pouco sobre o planejamento da comissão visando a Copa do Mundo do ano que vem.

"O Fernando sai daqui e vai para a Copa das Confederações. Eu e o Tite voltamos para o Brasil e depois vamos para a Rússia assistir as semifinais e a final da Copa das Confederações. Também vou levar o Tite para conhecer os centros de treinamento, ver as estruturas à disposição na Rússia", disse Edu Gaspar ao canal Fox Sports .

Responsável por toda a área de planejamento do Brasil, Edu Gaspar também se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe de Tite nos amistosos em Melbourne. Embora a equipe tenha sofrido a primeira derrota sob comando do treinador, o saldo é bastante positivo.

"Saímos agora de uma breve reunião antes de entrar no ônibus e todos os objetivos que tínhamos ao vir para a Austrália foram cumpridos. Todos os jogadores jogaram, nossos treinos foram excelentes. Contra a Argentina tivemos um desempenho muito bom, contra a Austrália tivemos um jogo com um time novo, enfim, estamos felizes por termos passado por esse momento. Agora é voltar para casa e continuar o trabalho para chegar cada vez melhor na Copa do Mundo", completou o coordenador de seleções da CBF.

Com vaga assegurada para o Mundial da Rússia, a Seleção Brasileira volta a entrar em ação no próximo dia 31 de agosto, quando recebe o Equador na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Depois, viaja até a Colômbia para enfrentar os donos da casa no dia 5 de setembro.