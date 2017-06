Rosário se prepara para casamento do ano de Messi e Antonella

Na Argentina, ninguém duvida que o casamento entre o craque do Barcelona, Lionel Messi, e sua companheira de longa data, Antonella Roccuzzo, será o "evento do ano" no país.

Marcado para o dia 30 de junho, o casal deve fazer uma mega festa para até 650 convidados em um "grande hotel" da cidade, segundo a mídia local. A cerimônia de matrimônio deve ser realizada na catedral de Rosário.

Apesar dos poucos detalhes revelados até o momento, sabe-se que a festa será animada pelo grupo uruguaio de cumbia pop Rombai e pela cantora argentina Karina Tejada, namorada do jogador argentino Kun Aguero. Além disso, o vestido escolhido por Roccuzzo foi criado pela estilista catalã Rosa Clara, que já estaria na Argentina para os detalhes finais.

Os dois já estão juntos há 10 anos e tem dois filhos, Thiago e Mateo, mas decidiram oficializar a relação agora.

No entanto, há três semanas do casório, a mídia argentina informa que o casal demitiu a responsável pela organização do casamento, Bárbara Diez, que já organizou o matrimônio do atual presidente Mauricio Macri com Juliana Awada.

De acordo com os jornais, a assessora teria se recusado a mudar alguns planos para a data - como uma redução drástica de convidados - de 650 para 250 - e a troca do local da festa. O alto valor do evento também teria desagradado os dois. O casal não se pronunciou oficialmente sobre o caso.