Com direito a gol relâmpago, Brasil goleia Austrália por 4 a 0

A seleção brasileira derrotou a Austrália em amistoso nesta terça-feira (13) por 4 a 0 e voltou a comemorar um resultado positivo - após a derrota sofrida para a Argentina na última semana.

Mesmo sem contar com suas principais estrelas no ataque, Neymar e Gabriel Jesus, a equipe do técnico Tite foi para cima dos australianos e pressionou durante toda a partida. Logo aos 10 segundos de jogo, Giuliano roubou a bola da defesa australiana e tocou para Diego Souza já abrir o placar.

Diego Souza comemora o primeiro gol contra a Austrália

Aos 28 ainda do primeiro tempo, Diego Souza voltou a marcar, mas a arbitragem marcou impedimento na jogada e o gol foi anulado.

Fazendo várias alterações para o segundo tempo, a seleção continuou no ataque e o jogo ficou bem agitado.

Aos 16, Thiago Silva marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Menos de dez minutos depois, Taison marcou aos 29. O próprio Diego Souza fechou a goleada aos 47 minutos do segundo tempo, dando números finais à partida.

Agora, o time de Tite voltará à campo no dia 31 de agosto, em jogo válido pelas Eliminatórias, contra o Equador. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Depois, no dia 5 de setembro, a seleção vai à Colômbia para enfrentar o time da casa. (ANSA)