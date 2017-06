Campeões do NBA, Warriors podem boicotar encontro com Trump

Já é de praxe que os vencedores do título NBA, a liga de basquete norte-americana, visitem o presidente dos Estados Unidos para lhe oferecer o troféu do campeonato. No entanto, os campeões deste ano, os Golden State Warriors, poderão boicotar o esperado encontro com o atual mandatário Donald Trump.

A informação foi dada nesta terça-feira, dia 13, um dia após a vitória da equipe sobre os Cleveland Cavaliers, pelo jornalista da emissora "CNBC" Josh Brown, que afirmou que a decisão de não visitar o republicano foi unânime entre os integrantes do time. No entanto, a notícia é apenas um boato. Sobre o assunto, os Warriors apenas divulgaram um comunicado no qual dizem que nenhuma decisão ainda foi tomada. "Nós não recebemos nenhum convite para a Casa Branca, mas vamos decidir quando e se for necessário", explicou a nota.

Mesmo assim, há grandes possibilidades de que a equipe campeã não compareça ao encontro de janeiro do ano que vem devido ao posicionamento contrário de vários de seus membros sobre Trump. O jogador Stephen Curry, por exemplo, durante as eleições Presidenciais do ano passado, chegou a chamar o magnata nova-iorquino de "ass", que no contexto pode ser traduzido para "idiota".

Já o técnico Steve Kerr também fez duras críticas contra o mandatário e sua política anti-imigração que, segundo ele, é "contra os princípios do país". E Shaun Livingston disse que se vencesse o título neste ano ele "definitivamente" não iria visitar o presidente.