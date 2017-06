Sainz perderá 3 posições no Azerbaijão por acidente com Massa

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr, da Toro Rosso, perderá três posições no Grande Prêmio de Fórmula 1 que será disputado em Baku, no Azerbaijão, no dia 25 de junho, por causa do acidente que tirou o brasileiro Felipe Massa do GP do Canadá.

No início da corrida em Montreal neste domingo (11), Sainz bateu com Romain Grosjean, da Renault, e seu carro saiu girando pela pista, acertando em cheio o brasileiro da Williams. Enquanto o francês continuou na corrida, Massa não teve a mesma sorte e precisou abandonar.

Apesar de ter reconhecido que o espanhol não cometeu o acidente intencionalmente, os comissários canadenses afirmaram que a manobra sobre Grosjean foi "pouco cuidadosa" e "potencialmente perigosa". (ANSA)