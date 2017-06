Itália goleia Liechtenstein e diminui 'vantagem' da Espanha

A seleção italiana goleou Liechtenstein por 5 a 0 neste domingo (11) em partida das Eliminatórias da Copa do Mundo e diminuiu a vantagem no saldo de gols da Espanha no grupo G.

"O primeiro tempo foi uma lição que servirá para a próxima partida, na Espanha. Quando você quer ir rápido e fazer as coisas sem pensar, você perde", disse o técnico Giampiero Ventura após a partida.

Isso porque o primeiro tempo da partido terminou apenas em 1 a 0 e a goleada só foi construída no segundo tempo.

Com o resultado, os italianos tem o mesmo número de vitórias que os espanhóis - cinco para cada - e diminui para quatro o saldo de gols contra a Espanha. Agora, o saldo de gols da Espanha está em 18 e da Itália em 14.

As duas equipes disputam a vaga direta para a Copa do Mundo da Rússia, que só é reservada para quem fica na primeira colocação de seu grupo. Quem ficar em segundo, terá que disputar mais uma partida eliminatória para garantir a classificação.

Com isso, a partida disputada em Madri no dia 2 de setembro será crucial para saber quem avançará - no primeiro jogo foi um empate.