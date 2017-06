Irã garante vaga na Copa e se junta a Brasil e Rússia

O Irã se tornou nesta segunda-feira (12) a terceira seleção garantida na Copa do Mundo da Rússia, que será disputada a partir de 14 de junho de 2018.

Em partida válida pelo grupo 1 das Eliminatórias da Ásia, o país persa derrotou Uzbequistão por 2 a 0 e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado na chave.

Com oito rodadas disputadas (de um total de 10), o Irã tem 20 pontos e lidera o grupo. Em segundo lugar aparece a Coreia do Sul, com 13 e um jogo a menos, enquanto o Uzbequistão está em terceiro, com 12 - os dois melhores garantem vaga direta na Copa.

Além do Irã, também estão classificados a Rússia, país-sede do Mundial, e o Brasil, que lidera as Eliminatórias da América do Sul. Essa será apenas a quinta participação iraniana em Copas do Mundo, mas a segunda consecutiva pela primeira vez em sua história.

No Mundial do Brasil, o Irã marcou somente um ponto e terminou em último lugar em seu grupo, que também contava com Argentina, Nigéria e Bósnia-Herzegóvina.