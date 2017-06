'Herdeiro de C. Ronaldo', André Silva é contratado pelo Milan

O Milan confirmou nesta segunda-feira (12) a contratação do jovem atacante português André Silva, 21 anos, considerado pela imprensa portuguesa o "herdeiro" de Cristiano Ronaldo.

O clube italiano pagou 38 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões) para o Porto, em um contrato de cinco anos, e, através das redes sociais, definiu o atleta como "nossa nova joia".

É a segunda contratação milionária do Milan desde que os investidores chineses assumiram o clube. O primeiro foi o zagueiro Mateo Musacchio.

Ao falar sobre sua nova vida, Silva afirmou ter "ficado surpreso" com a proposta do Milan e disse ser "um verdadeiro sonho" estar no futebol italiano.

"Conheço a história e a grandeza do clube. Estar aqui é um ponto de partida e darei o melhor por essas cores e para vencer com essa grande camisa", afirmou.

Ao ser questionado sobre a comparação com Cristiano Ronaldo, o português pediu "calma" e disse que "tem muito a trabalhar antes de ter certos pensamentos".