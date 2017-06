Zagueiro Vitor Hugo volta ao Palmeiras, desta vez, como torcedor

O Palmeiras teve um torcedor ilustre na vitória deste sábado contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitor Hugo - que deixou o clube recentemente e acertou com a Fiorentina, da Itália - esteve no estádio alviverde e registrou sua alegria nas redes sociais.

"Vamos ganhar Palmeiras!!", escreveu o defensor junto com a foto publicada com a sua visão do campo,

Vitor Hugo retornou ao Brasil depois da viagem à Itália nesta semana. Ele acertou os últimos detalhes antes de assinar o contrato com a Fiorentina, em uma negociação que rendeu 8 milhões de euros (cerca de R$ 27,5 milhões).