Usain Bolt vence última prova na Jamaica

A estrela do atletismo e o homem mais rápido do mundo venceu a última corrida disputada na Jamaica, em Kingston, no ano em que irá terminar a sua carreira profissional.

Com oito medalhas de ouro olímpicas em velocidade, Bolt se destacou nos 100 metros, com um tempo 10,03 segundos, longe do seu recorde mundial (9,59), batendo os compatriotas Jevaughn Minzie (10,15) e Nickel Ashmeade (10,18).

Cerca de 30.000 espetadores, celebraram a carreira do atleta em um ambiente de alegria e emoção.