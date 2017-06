Tite promove oito mudanças no Brasil para enfrentar a Austrália

Em relação ao time que perdeu por 1 a 0 para a Argentina, a Seleção Brasileira deverá ter oito mudanças para o amistoso contra a Austrália, na próxima terça-feira, às 7h05 (de Brasília), em Melbourne. Foi o que o técnico Tite sinalizou no treino deste sábado à noite (manhã de domingo na Oceania), no Estádio Lakeside.

A nova escalação teve Diego Alves; Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Alex Sandro; David Luiz; Paulinho, Philippe Coutinho, Giuliano e Douglas Costa; Diego Souza. Esses 11 jogadores realizaram o tradicional treino fantasma de Tite, no qual os titulares trabalham movimentações e aprimoram o posicionamento sem adversários no campo.

Sendo assim, apenas Thiago Silva, Paulinho e Coutinho serão mantidos no time titular. Como já se esperava, Diego Souza herdou a vaga de centroavante de Gabriel Jesus, que foi cortado em função da lesão no rosto, consequência de uma cotovelada do zagueiro argentino Otamendi, na sexta-feira.

Apesar do desenho tático bem definido, O Brasil pode ter algumas variações durante a partida. Rodrigo Caio e David Luiz, postados como zagueiro e volante, respectivamente, podem trocar de posições ao sinal de Tite, que treinou tal inversão entre ambos ao longo da semana.

No setor ofensivo, Coutinho jogará mais centralizado, algo que não faz no Liverpool, com Giuliano no lado direito do ataque. Assim, Douglas Costa ficará na esquerda, onde está mais acostumado a atuar.

A Seleção Brasileira encerrará a preparação para o duelo contra a Austrália na noite deste domingo (segunda-feira pela manhã, no fuso local).