R. Garros vê 10º título de Nadal e surgimento de nova estrela

As míticas quadras de Roland Garros foram palco para um tradicional competidor e para o surgimento de uma nova estrela do tênis mundial neste fim de semana.

O espanhol Rafael Nadal conquistou neste domingo (11) seu décimo título no tradicional torneio de Roland Garros ao derrotar por 3 sets a zero o suíço Stan Wawrinka, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/1.

Com isso, o tenista se confirmou como o maior vencedor da era aberta de um dos mais importantes torneios do mundo. O segundo colocado da lista é Björn Borg, com "apenas" seis conquistas.

No entanto, se entre os homens a conquista foi de um dos maiores tenistas de todos os tempos, entre as mulheres o título foi para uma "novata".

Neste sábado (10), a tenista da Letônia, Jelena Ostapenko, 20 anos, conquistou seu primeiro título de Grand Slam e obteve a maior conquista esportiva da história de seu país.

Ela derrotou a romena Simona Halep por 2 sets a 1 (4/6, 6/4 e 6/3) e tem uma coincidência com o torneio francês: Ostapenko nasceu no mesmo dia em que o brasileiro Gustavo Kuerten conquistava seu primeiro dos três títulos na competição.

Guga também foi um dos homenageados desse domingo na mítica quadra que o revelou para o mundo do tênis.