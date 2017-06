Fifa chega a acordo para transmitir Copa das Confederações na Rússia

A Fifa chegou a um acordo para transmitir a Copa das Confederações no país anfitrião do torneio, seis dias antes do início da competição.

O órgão que comanda o futebol mundial informou que concedeu direitos de mídia ao consórcio 2SPORT2, representando Channel One, RTR e Match TV, o que, segundo ele, garantirá "cobertura abrangente de TV, internet, celular e rádio da competição".

O acordo evitou a possibilidade embaraçosa de o torneio de oito equipes, que é visto como um teste para a Copa do Mundo do próximo ano na Rússia, não ser mostrado no país anfitrião.

A Fifa disse em um comunicado que todas as partidas da Copa das Confederações serão exibidas ao vivo na televisão gratuita pelo Channel 1 e Match TV. Transmissões de rádio serão fornecidas pela RTR.

"Estamos muito satisfeitos em trabalhar com parceiros de transmissão de prestígio para transmitir a Copa das Confederações Fifa 2017", disse o diretor comercial da Fifa, Philippe Le Floc'h.

A Copa das Confederações conta com os campeões das seis federações continentais - Chile, Portugal, Camarões, México, Austrália e Nova Zelândia - mais os anfitriões russos e a atual campeã mundial Alemanha.