Ex-lateral Roberto Carlos nega ter jogado dopado em 2002

Horas depois de diversos veículos de imprensa terem divulgado o teor de um documentário da TV alemã ARD/WDR , no qual o ex-lateral Roberto Carlos foi acusado de dopagem, o brasileiro se pronunciou a respeito da reportagem via comunicado à imprensa, dizendo-se inocente e prometendo entrar na Justiça contra a emissora.

Segundo a reportagem, Roberto Carlos foi paciente do médico Júlio César Alves, que teria prescrito substâncias proibidas a atletas em sua clínica, em Piracicaba, no interior paulista. Inclusive, ele teria sido visto por uma testemunha no local em julho de 2002, um mês depois de ter conquistado a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Na reportagem, o médico, sem saber que estava sendo gravado, afirma que cuidava de Roberto Carlos desde os seus 15 anos e que foi fundamental para o fortalecimento de suas coxas. Júlio César ainda orientava seus pacientes a não tomar os medicamentos receitados 15 dias antes de competirem para não serem pegos nos exames antidoping.

Atualmente com 44 anos, Roberto Carlos disse que, ao longo de sua carreira, em que atuou por nove clubes em 20 anos, sempre defendeu o "jogo limpo e, acima de tudo, leal. As acusações mentirosas proferidas contra mim são completamente contrárias a esse pensamento" e que nunca testou positivo para nenhuma substância ilícita que otimizasse o seu desempenho.

Veja abaixo a íntegra do comunicado de Roberto Carlos:

"Repudio veementemente as acusações irresponsáveis feitas pela rede alemã ARD, e reafirmo que nunca utilizei nenhum artifício que me fizesse levar vantagem sobre meus colegas. A reportagem cita o nome de um médico do qual nunca tive conhecimento em minha vida, e meus advogados já foram acionados para rebater na Justiça as alegações mentirosas sugeridas na matéria e pedir que que os mesmos provem, em frente a um juiz e publicamente, as acusações.

Ao mesmo tempo, a matéria afirma de modo extremamente vago que 'fui visto' no consultório desse profissional em julho de 2002, período no qual retornei ao país após o título Mundial com a Seleção Brasileira, fui para Brasília participar das solenidades de premiação e, logo depois, voltei para Madri, na Espanha, sem passagem alguma por Piracicaba. Além disso, a reportagem não reproduz nenhuma prova de meu suposto envolvimento no caso.

Em toda a minha carreira, sempre defendi o jogo limpo e, acima de tudo, leal. As acusações mentirosas proferidas contra mim são completamente contrárias a esse pensamento. Em mais de 20 anos de carreira nunca testei positivo para nenhuma substância que modificasse minha performance.

Atuei profissionalmente por nove equipes no Brasil, Itália, Espanha, Turquia, Rússia e Índia, e pela Seleção Brasileira. Disputei as mais diversas Ligas do planeta, inclusive Copas do Mundo, de tal forma que, qualquer utilização proibida teria sido prontamente detectada.

Sem mais,

Roberto Carlos".