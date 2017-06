De ponta a ponta, Hamilton vence acidentado GP do Canadá

Após igualar o recorde de poles-position de seu ídolo Ayrton Senna, o britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Canadá neste domingo (11). Com isso, ele atingiu a vitória de número 56 na carreira e a sexta no circuito de Montreal.

O piloto da Mercedes fez uma largada limpa e deixou a confusão para trás. Sebastian Vettel, da Ferrari, que estava em segundo começou mal a corrida e foi ultrapassado por Max Verstappen, da Red Bull, e Valtteri Bottas, da Mercedes. Também na largada, Carlos Sainz bateu contra Romain Grojean e rodou na pista - tirando também o brasileiro Felipe Massa da prova. Com um pedaço da asa quebrada, Vettel precisou ir aos boxes e trocar o bico do carro. Ao fim, ele terminou na quarta colocação. O pódio foi formado por Bottas e Daniel Ricciardo, da Red Bull.

Em um dos momentos mais divertidos da corrida, após mais uma vez ter seu carro quebrado, Fernando Alonso saiu do carro e foi para o meio da torcida canadense.