Aloísio Chulapa promete tomar "danone duplo" se Lugano renovar com São Paulo

O zagueiro Lugano vive a indefinição sobre o futuro no São Paulo, porém ganhou um apoio extra para uma renovação, pelo menos, até o fim do ano. Um dos ídolos do título mundial do Tricolor em 2005, o ex-atacante Aloísio Chulapa divulgou nas redes sociais a sua torcida pela permanência do uruguaio, seu antigo companheiro de elenco no Morumbi.

"Estou na torcida pra meu ídolo Diego Lugano renovar, eu quero tomar danone duplo pra comemorar a renovação dele", disse Aloísio, fazendo referência a beber uma boa cerveja - a sua marca registrada - caso o defensor siga no Tricolor.

O contrato de Lugano com o São Paulo termina no fim do mês de junho. O técnico Rogério Ceni já se mostrou favorável à permanência do zagueiro, porém a diretoria considera alto o salário do ídolo.