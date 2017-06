Aliviados, palmeirenses comemoram fim de jejum após vitória contra o Fluminense

A vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, alcançada na tarde de sábado, foi significativa para o time alviverde. Aliviados pelo fim da série de quatro partidas sem ganhar nem marcar gols pelo Campeonato Brasileiro, os atletas festejaram o resultado no Palestra Itália.

"Deu uma tranquilizada. Agora, é passar o final de semana com a família e já pensar no Santos. A cobrança é muito grande, principalmente pela qualidade da equipe. Nem sempre as coisas vão sair da forma que a gente quer. Se você ganha, a situação fica mais tranquila", declarou o atacante Willian.

O triunfo sobre o Fluminense, além de encerrar a série de insucessos do Palmeiras, proporcionou um respiro ao clube na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Antes perto da zona de rebaixamento, o time alviverde chega aos sete pontos ganhos e sobe para o nono lugar.

"Ganhar era importantíssimo, nem se fosse por meio a zero, até para pegar confiança novamente", declarou o zagueiro Edu Dracena. "Falta melhorar um monte de coisa ainda, mas valeu pelo empenho e dedicação. Conseguimos uma bela vitória diante do Fluminense", elogiou.

Se nos últimos jogos o Palmeiras foi incapaz de converter as chances em gols, perdendo pênaltis contra São Paulo e Atlético-MG, diante do Fluminense a equipe alviverde abriu o placar antes dos 10 minutos. Experiente, Michel Bastos valorizou o gol de Guerra logo no início.

"Estávamos criando, mas não tínhamos tranquilidade para finalizar. Dessa vez, fizemos o gol na primeira chance. O futebol é assim. Isso prova que as oportunidades são raras e não podemos desperdiçá-las", disse Bastos, que substituiu Keno diante do Fluminense.

Após findar a série de quatro jogos sem gols nem vitórias no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras folga no domingo e se apresenta na Academia de Futebol apenas na segunda-feira. Às 21h45 (de Brasília) de quarta, pela sétima rodada do torneio nacional, o time dirigido por Cuca encara o Santos, na Vila Belmiro.