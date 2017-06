Abel Braga elogia atuação de jovem meia na derrota para o Palmeiras

Mesmo após a derrota por 3 a 1 sofrida contra o Palmeiras neste sábado fora de casa, no Allianz Parque, o técnico do Fluminense, Abel Braga, viu pontos positivos no jogo do Tricolor carioca. Muito elogiado, o jovem atacante Marcos Calazans recebeu o apoio e a confiança do treinador para ter mais sequência no elenco.

"O Calazans jogou bem. Deu passe para gol e para o gol que perdemos de forma incrível. Não preciso falar mais nada de um cara que fez isso. Vou prepara-lo para mais jogos. Sentiu um pouquinho, depois começou a se dosar mais. Caiu pela direita e melhorou", afirmou Abel após o jogo.

Aos 20 anos, Calazans foi titular do Fluminense de ponta a ponta na partida, atuando ao lado de Luiz Fernando, Wendel e Gustavo Scarpa na armação da equipe carioca. "Esse tipo de jogo é bom. Teremos um difícil contra o Grêmio em casa, mas ele terá o apoio do torcedor e, de repente, pode render mais", acrescentou Abel.

Com 16 atletas formados nas categorias de base, o Fluminense encarou o Palmeiras com um elenco jovem e com muito futuro, segundo o técnico. "Esse tipo de jogo faz os caras amadurecerem. Jogo cascudo, difícil, duro. Não vamos fugir disso enquanto os outros jogadores estão voltando", disse.

Apesar de elogiar a atuação de seu time, Abel se mostrou chateado com a desatenção nos dois primeiros gols do Verdão. "O Palmeiras trabalhou melhor a bola. No segundo tempo começou a individualizar a marcação. Nós não criamos tanto. O resultado é justo", colocou.

O próximo compromisso do Fluminense acontece na quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Grêmio, em casa, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.