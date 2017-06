Venda de direitos de TV do futebol italiano fracassa

A venda dos direitos televisivos para transmitir os jogos do futebol italiano para o triênio 2018-2021 fracassou e uma nova disputa será realizada, informou o presidente da Federação Italiana de Futebol e comissário da Lega Serie A, Carlo Tavecchio, neste sábado (10).

"Destacando que as ofertas não representam o valor real do futebol italiano, com voto unânime da assembleia da Lega Serie A, ficou decidido eu nenhum dos concorrentes terá os direitos de TV", informou Tavecchio.

De acordo com o cartola, será iniciado um novo processo de venda "com valor inicial indicado para essa disputa", ou seja, 1 bilhão de euros. A decisão final deve ser anunciada "seis meses antes do início da próxima temporada", entre novembro e dezembro, informou ainda Tavecchio.

O leilão estava dividido em pacotes de A a D - que incluem desde a transmissão pela televisão aberta bem como para a TV por assinatura e para distribuição por outras plataformas digitais. A "Sky" fez uma oferta no valor total de 440 milhões de euros, onde pedia a série A quase que em exclusividade", em um montante muito abaixo do esperado por clubes, pela Lega e pela Infront, que gerencia as questões relacionadas à transmissão.

A surpresa ficou por conta do grupo "Mediaset", que transmite a competição, e que decidiu não fazer nenhuma proposta. Em nota, a empresa do grupo de Silvio Berlusconi afirmou que o formato da disputa pelos direitos era "inaceitável" e que ela "penaliza grande parte dos torcedores italianos".

Também foram registradas propostas do Perform Group e da Italian Way.