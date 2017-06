Usar camisa do Barcelona na Arábia Saudita pode dar cadeia

Os torcedores do FC Barcelona na Arábia Saudita correm o risco de enfrentar 15 anos de prisão por usar a camisa do seu clube do coração, segundo informou o tabloide britânico The Mirror.

O motivo das possíveis sanções contra os torcedores do clube de futebol espanhol é o patrocinador do Barcelona — a companhia aérea Qatar Airways.

Segundo o jornal, após o rompimento das relações diplomáticas com Qatar, as autoridades da Arábia Saudita decidiram declarar ilegal o uso de camisas e camisetas com o logotipo da empresa.

No dia 5 de junho, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iêmen, Líbia, Maldivas, Maurícia.

Segundo a imprensa, a realização da Copa do Mundo de futebol de 2022, no Qatar, está ameaçada.

Sputnik