Nadal aplica "pneu" em Thiem e vai à final de Roland Garros

Eliminado nas quartas de final em 2015 e fora ainda na terceira rodada no ano passado devido a uma lesão no punho, o espanhol Rafael Nadal voltará a disputar a final de Roland Garros no próximo domingo depois de ter batido o austríaco Dominic Thiem nesta sexta-feira.

Derrotado pelo sétimo colocado do ranking nas quartas de final do Masters 1000 de Roma, há três semanas, Nadal se vingou em grande estilo, vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-0, em 2h07min.

Dessa forma, o 'Touro Miúra' volta a decisão do saibro parisiense e buscará o décimo título. O quarto colocado do ranking da ATP terá pela frente o suíço Stan Wawrinka, terceiro da lista e campeão em 2015, que mais cedo derrotou o primeiro cabeça de chave, o britânico Andy Murray, por 3 a 2 de virada.

Thiem, por sua vez, caiu nas semifinais pelo segundo ano seguido. Em 2016, o vencedor do Rio Open deste ano perdeu para o sérvio Novak Djokovic, que viria a ficar com o troféu.

A campanha do espanhol é sua melhor em Roland Garros em toda história, sem um set perdido sequer e com apenas 29 games cedidos, seis a menos que na trajetória de 2012, que era a mais tranquila rumo à final até agora.

Nadal não teve um bom começo de jogo e perdeu o serviço logo de cara, além de ter jogado com 15-40 nos dois games de saque seguintes. Entretanto, Thiem também não serviu bem, e o eneacampeão abriu 3-1. A partir de então, o espanhol segurou a vantagem e venceu por 6-4.

O revés na primeira parcial tirou o austríaco da zona de conforto e o obrigou a arriscar mais, mas os erros também aumentaram. O 'Touro Miúra' se manteve sólido, aproveitou um break point no começo e abriu 2 a 0 na partida, desta vez com um 6-4.

A desvantagem desmontou Thiem psicologicamente, e o último set acabou sendo um passeio de Nadal, que, com um pneu, confirmou a classificação para sua décima final de Roland Garros e a 22ª de Grand Slams.