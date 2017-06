Hamilton iguala n° de poles de Senna e ganha capacete

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conseguiu atingir três grandes feitos durante o treino classificatório para o Grande Prêmio do Canadá neste sábado (10): quebrou o recorde de volta mais rápida do circuito, quebrou o recorde de poles no Canadá por um piloto e igualou o número de poles-position de seu ídolo, Ayrton Senna.

Com o feito de hoje, Hamilton conquistou a 65ª pole da carreira e agora está a apenas três de quebrar o recorde que até hoje pertence a Michael Schumacher.

Na pista, Hamilton marcou 1m11s459 e ficou 330 milésimos na frente de Sebastian Vettel, da Ferrari, que com seu tempo também fez a segunda volta mais rápida da história do circuito. Já Valtteri Bottas, da Mercedes, ficou em terceiro e Kimi Raikkonen, da Ferrari, ficou em quarto.

Na curva Ayrton Senna, Hamilton afirmou que "não pode acreditar" como sempre vai tão bem em Montreal e agradeceu a torcida. "Foi uma volta sexy", disse ao ser questionado sobre o tempo que marcou e agradeceu muito o trabalho da equipe.

Durante a entrevista, ainda no circuito, Hamilton foi surpreendido e ganhou de presente um capacete original enviado pela família de Senna para ele.

"Estou tremendo e estou sem palavras. Alcançar ele e receber isso é uma grande honra", disse o emocionado piloto britânico. Após receber o presente, ele tirou o capacete da caixa, deu um beijo, abraçou e o levou como um troféu durante a volta de carro até o paddock.