Grêmio confirma Léo Moura 1 mês fora e desfalque de Barrios por 10 dias

O Grêmio divulgou neste sábado o resultados dos exames de Léo Moura e Lucas Barrios, realizados na última sexta-feira. Com problemas no músculo adutor da coxa direita, o lateral veterano fica de fora por três a quatro semanas, enquanto o atacante paraguaio, com uma lesão no posterior também da coxa direita, para por 10 dias.

A dupla se machucou na vitória de 6 a 3 do Tricolor sobre a Chapecoense, na última quinta-feira, tendo que sair mais cedo. Na entrevista coletiva após o confronto, o técnico Renato Portaluppi revelou que as lesões de ambos poderiam ser graves.

Com o diagnóstico, Léo Moura deve ficar de fora dos confrontos contra Bahia, Fluminense, Cruzeiro, Coritiba, Corinthians, Palmeiras e Avaí, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro, voltando somente no dia 12 de julho, para encarar o Flamengo. Já Barrios só perde os quatro primeiros e deve estar disponível para encarar o Coxa, no dia 22 deste mês.

Também neste sábado, o Imortal deu sequência à preparação para o confronto da próxima segunda-feira, contra o Bahia, na Arena em Porto Alegre. Renato comandou um coletivo entre os jogadores do elenco profissional e atletas do sub-19 tricolor. Durante a partida, o restante do elenco trabalhou nas dependências internas do Centro de Treinamentos Presidente Luiz Carvalho.

Escalado com Leo, Edilson, Bressan, Bruno Rodrigo, Jailson, Maicon, Fernandinho, Gastón Fernández, Miller Bolaños, Beto da Silva e Éverton, o time principal gremista na atividade saiu com a vitória por 2 a 0. O atacante Éverton, principal estrela do triunfo conta a Chape, e o lateral Edílson, foram os responsáveis por balançar as redes.

A novidade das atividades desta tarde ficou por conta da participação do zagueiro Walace Reis, que voltou ao Grêmio depois de uma passagem pelo futebol turco. Ele chega para dividir posição com Pedro Geromel, que segue em recuperação por conta de uma gripe.

Após o treino deste sábado, o elenco tricolor volta aos trabalhos às 9h deste domingo, para encerrar a preparação para o embate contra o Tricolor baiano. A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente à frente duas equipes que vivem grande fase. Os gaúchos aparecem na vice-liderança, com 12 pontos, um atrás do Corinthians, enquanto o clube de Salvador ocupa a sexta posição, com nove.