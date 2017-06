Gabriel Jesus tem fratura constatada e é cortado da Seleção

Gabriel Jesus não integra mais o grupo da Seleção Brasileira na Austrália. Depois de sair mais cedo do grande clássico com a Argentina, em amistoso realizado na última sexta-feira, o atacante do Manchester City foi submetido a exames na madrugada deste sábado, que constataram uma fratura na órbita esquerda, osso que protege a cavidade ocular.

A assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol e confirmou o corte do jogador. Segundo os assessores, Gabriel já havia passado por uma bateria de exames na última noite, que não constataram nenhum problema do tipo neurológico.

Com a necessidade de exames oftalmológicos e fisiológicos, o jogador foi diagnosticado com a fratura no osso facial. A lesão sofrida pelo camisa 9 ocorreu em um lance no fim da partida contra os argentinos, no qual ele recebeu uma cotovelada do companheiro de equipe na Inglaterra Nicolas Otamendi.

Com o corte, Gabriel ficará de fora do próximo amistoso verde amarelo em solo australiano. Na próxima terça-feira, às 7h05, o elenco comandado por Tite enfrenta a Austrália, encerrando os compromissos data Fifa deste mês de junho.

Apesar do desfalque, a assessoria da CBF informou que nenhum jogador será chamado para a vaga do atacante de 20 anos. O elenco segue a preparação para encara a seleção australiana, com treino marcado para as 21h deste sábado.