Finalizações viram prioridade para Tite; Bolas aéreas também preocupam

As jogadas de bola aérea e as finalizações são os principais itens a serem trabalhados pelo técnico Tite nos próximos dias. A derrota para a Argentina nesta sexta-feira escancarou a necessidade de os jogadores brasileiros aprimorarem seus arremates, já que perderam muitas chances de gol ao longo dos 90 minutos. Os cruzamentos na área verde e amarela também são riscos para o Brasil, que dos três gols que sofreu sob o comando de Tite, dois foram de bola aérea.

Com a classificação assegurada para a Copa do Mundo, Tite aproveita para fazer testes e trabalhar alguns detalhes. Após o jogo, o treinador deixou claro que irá trabalhar as finalizações com seus jogadores, não acostumados a desperdiçarem tantas chances como fizeram nesta sexta-feira.

"Vamos trabalhar para ter mais precisão nas finalizações, temos que colocar o goleiro para trabalhar. Não conseguimos atacar todos os detalhes por conta do pouco tempo [de preparação], mas dá para melhorar nesse aspecto, porque essa equipe tem precisão nas finalizações", disse Tite.

Já na noite desta sexta-feira no horário de Brasília a Seleção volta a trabalhar, iniciando a preparação para o amistoso da próxima terça, contra a Austrália, novamente em Melbourne. Outro aspecto que deve ser presente no treino de Tite são as jogadas de bola aérea. Titular contra a Argentina, o zagueiro Thiago Silva negou que a falha da defesa que resultou no gol dos hermanos preocupa, mas é preciso deixar o alerta ligado.

"Não preocupa, mas acho que temos que olhar um pouquinho, ter mais atenção nessas bolas que estamos tomando gol. São pequenos detalhes, mas num todo o time se comportou bem", afirmou o capitão da Seleção Brasileira sobre o lance em que Gil teria que disputar a bola com Otamendi.