Ferrari é mais rápida nos treinos livres do Canadá

A acirrada disputa entre Ferrari e Mercedes teve mais um capítulo na última sexta-feira (9) durante as sessões dos treinos livres para o Grande Prêmio do Canadá. Enquanto Lewis Hamilton foi o mais rápido pela manhã, Kimi Raikkonen fechou com o melhor tempo à tarde.

No primeiro treino, o britânico da Mercedes marcou 1m13s809 e ficou 198 milésimos à frente de Sebastian Vettel. Valtteri Bottas ficou em terceiro e Kimi Raikkonen ficou em quarto.

Já na segunda sessão, as duas equipes voltaram a se alternar. Com a melhora da pista, Raikkonen marcou 1m12s935, 125 milésimos mais rápido que Hamilton. Vettel voltou a ficar em terceiro e Bottas ficou na quarta posição.

Neste sábado (10), ocorre o terceiro treino livre e o treino classificatório para o GP.