Ceni encerra preparação tricolor e relaciona T. Mendes e Maicossuel

O São Paulo está pronto para encarar o Corinthians. Na manhã deste sábado, véspera do Majestoso, Rogério Ceni comandou o último treino antes da partida contra os rivais e definiu a lista de relacionados. As novidades ficaram por conta do volante Thiago Mendes e do meia-atacante Maicossuel, que ainda eram dúvida para o duelo, mas foram confirmados.

Na última quarta-feira, antes do confronto com o Vitória, Mendes voltou a sentir uma lesão sofrida no jogo contra o Avaí, enquanto Maico saiu mais cedo do triunfo sobre os baianos, com dor no púbis. Apesar do otimismo quanto a participação dos dois no clássicos, Ceni declarou, que eles só estariam à disposição caso treinassem neste sábado. Eles estavam nas atividades desta manhã no CCT da Barra Funda, foram relacionados, e acabaram com o ponto de interrogação.

Como de costume no dia anterior das partidas, os trabalhos tricolores foram fechados à imprensa, com o treinador fazendo mistério sobre a escalação. De olho no Timão, líder do Campeonato Brasileiro e que segue invicto mandando o Majestoso na Arena de Itaquera, Ceni aplicou um treino tático para acertar os últimos detalhes.

Com os retornos de Mendes e Maico, a lista de desfalques do São Paulo segue sendo praticamente a mesma dos últimos jogos. Os laterais Buffarini e Araruna, o atacante Morato, e os volantes João Schismit e Wesley seguem entregues ao Departamento Médico, enquanto o meia Cueva e o zagueiro Rodrigo Caio integram as delegações das seleções peruana e brasileira, respectivamente.

O São Paulo visita o Corinthians às 16h de domingo, na Arena de Itaquera. O clássico é válido pela sexta rodada do Brasileirão, que tem o Alvinegro na liderança, com 13 pontos, e a equipe do Morumbi na sétima colocação, com nove.

Confira os 23 relacionados do Tricolor para o Majestoso:

Goleiros: Renan Ribeiro, Sidão e Denis

Laterais: Bruno, Edimar e Junior Tavares

Zagueiros: Lucão, Lugano, Douglas e Maicon

Volantes: Éder Militão, Thiago Mendes e Jucilei

Meias: Maicosuel, Cícero, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Léo Natel e Marcinho