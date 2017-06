Carille confia em melhora do improvisado Paulo Roberto

O volante Paulo Roberto terá mais uma oportunidade para convencer como lateral direito improvisado. Substituto de Fagner na goleada por 5 a 2 sobre o Vasco, na quarta-feira, em São Januário, ele será escalado no lugar do selecionável também contra o São Paulo, neste domingo, em Itaquera.

"Existem as dificuldades da posição. Os erros que aconteceram são normais. O setor que mais trabalha é o da lateral, onde é difícil fazer a cobertura na defesa. E ele saiu-se bem, porque enfrentou um jogador agudo ali", eximiu o técnico Fábio Carille, apostando em uma evolução de Paulo Roberto no clássico. "Ele vai dar uma resposta muito melhor do que na quarta, até porque já vai pegando a rotina da posição", argumentou.

Contratado para ser o reserva imediato de Gabriel na contenção do meio-campo corintiano, Paulo Roberto só ganhou a oportunidade na lateral direita porque o prata da casa Léo Príncipe está contundido. O Corinthians chegou a tentar contratação de Cicinho, que chamou a atenção por Ponte Preta e Santos, para amenizar a carência no setor, porém não alcançou um acordo com o Ludogorets, da Bulgária.

A Seleção Brasileira não fez Carille ficar desfalcado apenas de Fagner. Com a convocação do meia Rodriguinho, o armador Marquinhos Gabriel recebeu nova oportunidade como titular e, diferentemente de Paulo Roberto, foi um dos destaques da partida contra o Vasco.

"O Marquinhos já tinha ido muito bem nos dois jogos que fizemos contra o Inter, pela Copa do Brasil. É um jogador que vai nos ajudar muito, assim como o Giovanni Augusto", previu Carille, citando os dois meias que já sofreram com contestações de torcedores.

Apesar de Marquinhos estar em alta, a ausência de Rodriguinho interferiu na movimentação de outro atleta. O meia Jadson, que atuava na ponta direita, foi deslocado para o centro do campo e não teve o mesmo rendimento de outros jogos.

"Mas é mais confortável o Jadson jogar no meio, em um raio de ação em que não precisa voltar para marcar. Ele é um jogador da função. Foi em 2015 que o Tite o jogou para o lado e teve uma resposta acima do esperado. Está tudo certo. Não é nenhum sacrifício par ao Jadson jogar ali", disse Carlle, bastante satisfeito com o elenco que tem em mãos.