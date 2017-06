Após 4h32min, Wawrinka bate Murray e decide Roland Garros com Nadal

A batalha entre Andy Murray e Stan Wawrinka pela semifinal de Roland Garros nesta sexta-feira foi digna de dois tenistas de alto nível. Em confronto equilibrado e com viradas, foram 4 horas e 32 minutos de duração até que o número 1 do mundo sucumbisse. Wawrinka, o terceiro do ranking, conseguiu se superar na parte final do duelo e levou a vaga para a grande decisão, vencendo por 3 sets a 2, em parciais de 7/6 (8/6), 3/6, 7/5, 6/7 (3/7) e 1/6.

A primeira parcial foi acirradamente disputada em alto nível. O britânico e o suíço trocaram games com consistência e cada um conseguiu uma quebra contra o oponente, dando a tônica de um set marcado pelo equilíbrio, e que precisou do tie-break para ser decidido. Murray teve maior precisão nos ataques do desempate para largar na frente.

Na sequência, foi a vez de Wawrinka reagir, com execução perfeita de seus saques, e agressividade para conseguir vencer o serviço do rival em duas oportunidades, criando margem suficiente para sacramentar a vitória no segundo set e o empate parcial na partida.

Murray pareceu sentir o revés e voltou com dificuldades no terceiro set, mas conseguiu recuperar-se a tempo, Após ver Wawrinka abrir 3/0, o número 1 do mundo reagiu executando três quebras para cima do suíço, que foram o bastante para selar a virada e deixar o escocês a apenas uma parcial da vaga na decisão.

O que Andy Murray não esperava, no entanto, é que o suíço não iria entregar os pontos tão facilmente, e mesmo em partida que já era longa, ainda tinha energia para gastar em busca de uma virada. A briga no quarto set foi marcada pela qualidade nos saques: ambos os tenistas converteram todas as posses que tiveram até que fosse preciso o tie-break.

Enquanto a consistência de Wawrinka continuava sólida, a de Murray pareceu de perder. O britânico não conseguiu conter a agressividade de seu oponente no desempate da quarta parcial e se mostrou irreconhecível em seus serviços no último set, quando foi quebrado quatro vezes consecutivas e sofreu a eliminação.

Para tentar o título de Roland Garros, Wawrinka aguarda a definição da outra semifinal para conhecer seu oponente. O espanhol Rafael Nadal (4º), maior vencedor da história do Grand Slam do saibro com nove títulos, encara o austríaco Dominic Thiem (6º) por vaga na final.