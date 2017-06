Palmeiras tem pior início no Brasileirão desde o último rebaixamento

Defendendo o título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não vem tendo um bom início de competição. O time do técnico Cuca soma apenas quatro pontos em cinco rodadas disputadas. Os números do Verdão são os piores desde a edição de 2012, quando o clube amargou seu segundo rebaixamento.

Com a atual pontuação, o Palmeiras ocupa a 16ª posição do campeonato, acima da zona de rebaixamento por conta do saldo de gols. O clube começou a competição goleando o Vasco por 4 a 0, mas amargou uma péssima sequência, com derrotas para Chapecoense (1×0), São Paulo (2×0) e Coritiba (1×0), além do empate sem gols com o Atlético-MG.

No ano do último rebaixamento o clube somou dois pontos em cinco jogos realizados. Na estreia, ficou no empate por 1 a 1 com a Portuguesa. Na sequência, derrota para Grêmio (1×0), Sport (2×1), Galo (1×0) e empate com o Vasco, pelo placar de 1 a 1. À época, o Verdão ocupava a 18ª posição.

Se comparado ao último campeonato, quando o Palmeiras levantou a taça após 22 anos de seca, a diferença fica evidente. Mesmo assumindo a liderança do torneio após algumas rodadas, ao termino do quinto jogo o clube já somava 9 pontos - o Palmeiras terminou com 80.

Apesar do retrospecto negativo, o Verdão também já chegou a ter o mesmo número de pontos a essa altura da competição e conseguir classificação à Copa Libertadores. No ano de 2005, o clube somava os mesmos quatro pontos e, ao final, garantiu o quarto lugar e a vaga ao torneio sul-americano.

A pior campanha inicial do Alviverde na era dos pontos corridos foi em 2006. O time comandado pelo técnico Emerson Leão e que tinha nomes como Marcos, Paulo Baier e Gamarra somou apenas um tento em cinco jogos realizados. Mesmo com o pífio início de campeonato, o treinador Jair Picerni assumiu o clube e conseguiu salvar o time do rebaixamento, terminando a uma posição da zona da degola.

Para tentar voltar a vencer e espantar de vez os números negativos, os comandados de Cuca voltam a atuar neste sábado, no estádio Palestra Itália, às 16h00 (de Brasília). O adversário é o Fluminense, que vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-PR.