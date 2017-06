Gabriel Jesus é levado a hospital após choque contra a Argentina

Já no fim da partida desta sexta-feira contra a Argentina, Gabriel Jesus caiu desacordado após um choque com Otamendi, seu companheiro de Manchester City, e teve de ser substituído por Taison. O atacante foi levado a um hospital próximo ao estádio após o jogo, mas não preocupa a comissão técnica.

No lance, Gabriel Jesus é atingido pelo braço de Otamendi em uma disputa de cabeça. Embora o choque tenha gerando um certo dano ao seu ataque, Tite não viu maldade do rival argentino na jogada.

"O Gabriel está indo para o hospital agora. Ficou um pouco desacordado e tem um pequeno corte no rosto. Não parece ser algo grave. Não teve nenhum momento desleal, mesmo no Gabriel. Foi intenso, mas não foi desleal", disse o técnico Tite após o jogo.

Gabriel Jesus foi quem desperdiçou a melhor chance do Brasil no jogo. O atacante recebeu grande passe de Fernandinho em profundidade, ficou frente a frente com o goleiro e, após o drible, carimbou a trave. No rebote, Willian mandou novamente no poste do goleiro Romero.

Essa foi a primeira derrota da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Tite. Até aqui são dez jogos, com nove vitórias e três gols sofridos, todos eles de bola aérea.