COI inclui novas modalidades e categorias olímpicas para 2020

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta sexta-feira (9) uma série de novidades para as Olimpíadas de Tóquio, que serão disputadas em 2020.

Além da inclusão da escalada, do surfe, do caratê, do skate e do beisebol e softbol, os líderes da entidade incluíram o basquete 3x3 no programa olímpico.

Também foram anunciadas novas categorias em diversas modalidades, que fazem com que as mulheres tenham mais oportunidades esportivas, já que foram aumentadas as competições para elas.

Entre aquelas anunciadas está o revezamento 4x100m misto no atletismo, o revezamento 4x100m misto na natação, competição mista no judô e a disputa individual de todas as armas na esgrima - tanto masculina como feminina.

Essa última, foi um pedido das entidades italianas e foi atendida agora pelo COI. "É o momento que esperamos há anos. A Federação Internacional, já há muitos anos, apresentou essa hipótese sobre a qual trabalhamos, diversos membros italianos de várias comissões, e que tem a possibilidade de dar 12 eventos de medalha", destacou o presidente da Federação Italiana, Giorgio Scarso.

"Os fascinantes eventos que aprovamos hoje, juntamente com os cinco novos esportes que foram adicionados ao programa Tóquio 2020 no ano passado, representam uma mudança radical no programa olímpico. Estou muito feliz pelos Jogos Olímpicos de Tóquio serem mais jovens, mais urbanos e com mais mulheres", disse o presidente do COI, Thomas Bach, ao fazer o anúncio.