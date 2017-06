Messi teria renovado contrato com Barcelona até 2021

O craque argentino Lionel Messi teria renovado seu contrato com o Barcelona até 2021 e aceitado uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros, informa a rádio espanhola "Cadena Ser" nesta quinta-feira (8).

De acordo com a rádio, o acordo será assinado depois do dia 30 de junho e ainda permitiria a renovação para mais uma temporada.

Atualmente, a multa rescisória de Messi já é uma das mais altas do mundo, em 250 milhões de euros.

Além disso, 2021 é também o último ano da renovação dos contratos de Neymar e Luis Suárez, assinadas recentemente.

No entanto, apesar de não confirmar a renovação ainda, Messi afirmou à "ESPN" da Argentina que seu desejo é encerrar a carreira no time catalão. "Sempre sonhei e quis isso. Gostaria de terminar a minha carreira no Barcelona e, bom, veremos se isso acontece", disse o craque.

Na entrevista, ele ainda não poupou elogios ao ídolo do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dizendo que o atacante "melhora a cada ano" e que a rivalidade entre eles é algo criado pela imprensa.

"Sempre disse o mesmo e ele também. Isso é algo mais armado pela imprensa do que por nós. Cada um tenta fazer o melhor possível e o melhor. Cristiano Ronaldo é um grandíssimo jogador que tem muitas qualidades. Por isso, é um dos melhores do mundo", acrescentou.

Hotel

A imprensa espanhola noticiou nesta quinta-feira que Messi teria comprado um hotel quatro estrelas na Catalunha por 30 milhões de euros. Com 77 quartos, o estabelecimento foi construído em 2013 e, atualmente, se chama MiM. A estrutura fica na praia de Sitges, a 40 quilômetros de Barcelona, e sua gestão será dada ao grupo hoteleiro Majestic.