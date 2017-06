Cristo Redentor será iluminado em homenagem a Gustavo Kuerten

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será iluminado nesta quinta-feira (8) com as cores dos uniforme do tenista brasileiro Gustavo Kuerten em celebração aos 20 anos da conquista de seu primeiro título no torneio Roland Garros.

O principal monumento carioca receberá a iluminação verde e amarelo que remete à camiseta do tenista a partir das 20h30. A iniciativa é uma homenagem da Federação Francesa de Tênis (FFT) em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Em 1997, Guga venceu o espanhol Sergi Bruguera na quadra central de Roland Garros, em Paris, por três sets a zero. Com parciais de 6/3, 6/4, 6/2, a partida consagrou o atleta que repetiu o feito em 2000 e 2001.

Recentemente, o brasileiro também foi homenageado na França, após a Federação lançar um documentário, de cerca de 20 minutos de duração, sobre o primeiro título de Guga em Roland Garros.

O vídeo, que está disponível no Youtube, foi produzido em Florianópolis no mês de março e lançado no fim de maio. Estas ações fazem parte de uma série de homenagens ao ex-número um do mundo que celebra os 20 anos do título de 1997.

"Há 20 anos um jovem tenista brasileiro explodiu no cenário internacional em Paris, derrotando em seu caminho dois ex-campeões para conquistar o título de 1997 do Aberto da França. Seria o primeiro de seus três títulos em Roland Garros", lembrou a FFT, em nota.

No próximo domingo (11), Guga também será homenageado em Paris, antes da final masculina do torneio. Na ocasião, ele receberá o anel do Salão da Fama do tênis - honraria de reconhecimento aos grandes campeões da modalidade.