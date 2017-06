Com Zé Ricardo pressionado, Flamengo desembarca sob protestos no Rio

A delegação do Flamengo desembarcou na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro em clima de protesto. Um grupo de torcedores compareceu ao Aeroporto do Galeão e mostrou toda a sua insatisfação com o rendimento do time, que perdeu por 2 a 0 para o Sport em Pernambuco e que flerta com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo e o goleiro Alex Muralha, que falhou no primeiro gol do Leão, foram os mais hostilizados.

Os torcedores gritaram na passagem dos jogadores lembrando que os salários são pagos em dia, em uma clara manifestação de apoio aos dirigentes, que estão em alta por conta das contratações de impacto feitas recentemente, como a de Everton Ribeiro, que foi apresentado na terça-feira. O presidente Eduardo Bandeira de Mello retornou com a delegação, porém, não deixou o aeroporto com o restante do grupo.

Os maus resultados fizeram reabrir a ferida causada pela eliminação na Copa Libertadores. A pressão sobre o técnico aumenta consideravelmente e membros da diretoria, embora sem gravar entrevistas, já reconhecem que podem reavaliar o trabalho da comissão técnica.

Zé Ricardo deverá ser chamado para uma conversa com o próprio Bandeira de Mello e com o diretor de futebol Rodrigo Caetano para colocar a sua visão em relação aos maus resultados. A ideia inicial dos dirigentes é manter o treinador pelo menos até o jogo do próximo domingo, às 16h(de Brasília), contra o Avaí na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador conquistou apenas seis dos 15 pontos possíveis neste Campeonato Brasileiro e amarga a eliminação na Libertadores. A pressão é grande mesmo com a conquista do título do Campeonato Carioca. A diretoria, porém, admite que no mercado não há muitas opções disponíveis.

Após o desembarque os jogadores foram liberados para o restante do dia de folga. Nesta sexta-feira à tarde acontece a reapresentação no Ninho do Urubu, porém, com um forte esquema de segurança, pois torcedores estão combinando um protesto.