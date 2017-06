Botafogo encaminha a contratação do atacante Luciano, ex-Corinthians

A diretoria do Botafogo deverá anunciar até o fim de semana a contratação do atacante Luciano, que tem os direitos federativos ligados ao Corinthians. O jogador, de 24 anos, já acertou as bases salariais com o Alvinegro e detalhes do acordo já foram definidos pelo vice-presidente de futebol do Alcinegro, Cacá Azevedo, e a empresa ArtSports, que gerencia a carreira do atleta.

Representantes do jogador estão tratando com o Corinthians da liberação, embora o clube paulista tente incluir na transação o zagueiro Emerson Santos, que tem contrato com o Botafogo até o fim do ano. Como vem criando problemas para renovar, o Glorioso pode acabar incluindo o atleta na transação.

Luciano chegou a ser sondado pelo Cruzeiro e manifestou preferência em defender a Raposa por voltar a trabalhar com o técnico Mano Menezes. Neste momento entrou em cena o técnico do Botafogo, Jair Ventura, que telefonou para o artilheiro e o convenceu a jogar pelo Botafogo.

Luciano foi revelado nas categorias de base do Anápolis-GO, mas se destacou pelo Atlético-GO antes de chamar a atenção do Corinthians. O jogador defendeu o Timão em 94 partidas, tendo anotado 24 gols. Além disso, acumulou convocações para a Seleção Brasileira sub-20. Luciano teve ainda uma passagem sem maiores sucessos pelo Leganés, que esse ano foi rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol.

Essa semana o Botafogo acertou a contratação do meia Marcos Vinicius, que foi envolvido na troca com o Cruzeiro que levou o atacante Sassá para a Toca da Raposa.

Dentro de campo a delegação retornou de São Paulo (SP), onde o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Santos na noite de quarta-feira. Os jogadores participaram de um trabalho regenerativo e nesta sexta-feira pela manhã, em uma atividade tática, Jair Ventura vai definir a escalação que vai enfrentar o Coritiba no domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela sexta rodada do Brasileirão. O treinador terá o retorno do goleiro Gatito Fernández, que retoma a vaga de Helton Leite após servir à seleção paraguaia em amistosos internacionais.