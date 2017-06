Antonio Conte confirma saída de Diego Costa de Chelsea

O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa afirmou nesta quarta-feira (7) que foi informado pelo técnico italiano Antonio Conte que não terá seu contrato renovado com o Chelsea para a próxima temporada.

O atacante fez a revelação após o empate por 2 a 2 no amistoso entre Espanha e Colômbia em Murcia. "Antonio Conte me comunicou por mensagem que não sigo no Chelsea e é isso. Minha relação com o treinador foi ruim nesta temporada. Evidentemente não devo ter feito uma boa temporada para continuar", afirmou o jogador.

"É uma vergonha. Já reenviei a mensagem às pessoas do Chelsea para que decidam, mas está claro que o treinador não conta comigo e não me quer ali", acrescentou.

O atacante de 28 anos não atuou no amistoso da Espanha. Nesta temporada, Diego Costa tem 22 gols marcados em 42 jogos. O brasileiro vem de uma turbulenta relação com Conte e já teve seu nome vinculado a transferências ao futebol chinês.

Não é nenhum segredo que jogador gostaria de voltar para o Atlético de Madrid, de onde saiu em 2014. No entanto, o clube foi punido pela Fifa e não pode fazer nenhum tipo de contratação por mais cinco meses.

"Ficar cinco meses sem jogar? Não sei, é complicado, mas as pessoas sabem que gosto muito do Atlético e que adoro morar em Madri. Seria bonito voltar, mas é difícil ficar quatro, cinco meses sem jogar. É ano de Copa do Mundo e há muitas coisas para pensar. Preciso jogar, só isso", analisou.