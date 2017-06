Tite testa surpresa e inverte posições de Willian e Coutinho

Não é só com palavras que Tite demonstra a importância dos amistosos contra Argentina e Austrália para a Seleção Brasileira. Nesta quarta-feira o treinador fechou parte do trabalho no Lakeside Stadium para ensaiar algumas jogadas e aperfeiçoar movimentos específicos em campo. A principal surpresa na atividade do dia foi a troca de posições entre Coutinho e Willian.

Ao contrário do que todos imaginavam, Tite posicionou Willian na faixa esquerda do gramado, setor onde Neymar costuma atuar. Como o meia do Chelsea rotineiramente joga pelo lado direito e Coutinho pelo lado esquerdo no Liverpool, a tendência era que ambos fossem escalados da mesma maneira contra a Argentina, no entanto, aparentemente o treinador da Seleção planeja surpreender os Hermanos na sexta-feira.

Trabalhando praticamente com o grupo todo - apenas o goleiro Ederson ainda não chegou em Melbourne por conta do nascimento de sua filha -, Tite não escondeu a provável escalação para o clássico sul-americano. Trabalhando em campo reduzido, ele deixou explícito que pretende ir a campo com Weverton; Fágner, Gil, Thiago Silva e Filipe Luís; Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Coutinho e Gabriel Jesus.

O único atleta que já está integrado no grupo e não participou do trabalho ao lado dos outros jogadores foi Giuliano. No treino da terça-feira o meia levou uma pancada e teve de abandonar a atividade. Nesta quarta ele voltou a fazer um treino específico ao lado do fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

Em desvantagem numérica, o time reserva foi completado por um jogador australiano. A equipe alternativa tinha Diego Alves; Rafinha, Jemerson, David Luiz e Alex Sandro; Rodrigo Caio, Rodriguinho, Taison e Douglas Costa; Diego Souza.

A Seleção Brasileira tentará cumprir a difícil missão de novamente vencer a Argentina, agora com Sampaoli, nesta sexta-feira, às 7h05 (de Brasília), no Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, na Austrália.