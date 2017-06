Sassá está em BH e será confirmado no Cruzeiro ainda nesta quarta

A novela acabou. Depois de grande negociação, que envolveu idas e vindas, o atacante Sassá já está em Belo Horizonte. O jogador desembarcou no aeroporto de Confins, na região metropolitana da capital mineira, e seguiu direto para a Toca da Raposa II.

Sassá chegou a Belo Horizonte no início da manhã. Ele chegou junto com empresários e não conversou com a imprensa. O jogador não poderia revelar detalhes sobre a negociação, por força de contrato, e, por isso, preferiu desembarcar em silêncio, sem conversar com a imprensa.

O jogador vai para o centro de treinamento do Cruzeiro para passar por exames médicos e, depois, assinar seu vínculo. Especula-se que o jogar deve assinar contrato de quatro anos com a Raposa. Mais detalhes não foram revelados.

Sassá já chegou com polêmicas. Nessa terça-feira, o jogador usou suas redes sociais para publicar uma foto cutucando o Atlético, grande rival do Cruzeiro. Na publicação, ele fez o número 6 com as mãos, imagem famosa em Belo Horizonte que lembra a goleada por 6 a 1 da Raposa sobre o Galo, em duelo que poderia rebaixar o time azul para a segunda divisão, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011.

O atacante foi confirmado pelo Cruzeiro após grande negociação que envolveu o meia Marcos Vinícius. O time da estrela solitária admitiu a negociação, entretanto, pouco depois voltou e pediu um atacante. Nos bastidores, a diretoria celeste conseguiu convencer os cariocas e o trato foi feito. O Glorioso segue com 50% dos direitos do atleta, para ter lucro em caso de futura venda. O negócio foi bom para o alvinegro, tendo em vista que no meio do ano Sassá poderia assinar um pré-contrato com outro time e o jogador pediu R$5 milhões de luvas para renovar com o time carioca, algo considerado absurdo pela diretoria do Rio de Janeiro.

Na mesma medida que é bom atacante, artilheiro do Botafogo, o jogado acumula polêmicas. Neste ano, para se ter uma ideia, o jogador já tinha sido afastado das atividades por duas vezes. Sassá chega para competir com Ramon Ábila e Rafael Sóbis por uma posição central no ataque do Cruzeiro.