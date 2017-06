Pai desmente que Gabigol será emprestado a clube na Espanha

O atacante da Inter de Milão Gabigol será emprestado para o clube espanhol Las Palmas, depois de uma temporada decepcionante no clube italiano, informou nesta quarta-feira (7) a rádio espanhola "Cadena Ser".

De acordo com a emissora, os dois clubes chegaram a um acordo para o brasileiro atuar durante um ano no futebol espanhol. Na última temporada, o Las Palmas terminou a Liga Espanhola na 14ª posição.

Com participação em 10 jogos, um gol, 183 minutos em campo e uma negociação no valor de 29,5 milhões de euros, Gabriel Barbosa tem sido considerado uma "operação fracassada". O atleta foi contratado junto ao Santos logo após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de janeiro em 2016.

Segundo a rádio, caso a transferência se concretize, Gabigol terá Jesé, ex-Real Madrid e cedido pela Paris Saint-Germain, como companheiro na temporada 2017/2018, já que o atacante espanhol deve renovar seu empréstimo por mais um ano.

No entanto, ainda nesta quarta, o pai de Gabigol, Valdemir Silva Almeida, afirmou que o jogador não será emprestado e irá permanecer atuando pela Inter de Milão.

"No momento, Gabriel está curtindo férias no Brasil com amigos e família. Depois, vai retornar a Milão para a próxima temporada", ressaltou Almeida em entrevista ao site "Premium Sport".

"Ele [Gabigol] sabe do seu potencial e está sempre encarando seus desafios. Agora não será diferente. Meu filho quer permanecer na Inter e fazer os torcedores felizes", concluiu o pai do ex-atacante do Santos. Em entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o ex-jogador da Inter de Milão, Felipe Melo, pediu para que o clube tenha paciência com Gabigol e não repita o que fez com Philippe Coutinho, que foi vendido precocemente pelo time italiano.

"Gabriel chegou em um momento historicamente difícil com muitas mudanças ainda em curso, mas o clube tem de acreditar nele, caso contrário corre o risco de repetir o mesmo erro cometido com Coutinho", explicou o atual volante do Palmeiras.