Em alta, Keno projeta reencontro com vitória contra o Coritiba

O atacante Keno, uma das 12 contratações do Palmeiras na temporada, está em alta com o técnico Cuca. Com Dudu lesionado, o veloz avante deve ser mantido como titular no confronto com o Coritiba, marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Couto Pereira.

Autor de dois gols em 23 partidas, Keno vem ganhando elogios do treinador por suas performances recentes. Um dos melhores em campo contra o Atlético-MG, o atacante driblador, cansado, deixou o campo aplaudido pela torcida no momento em que foi substituído por Michel Bastos.

"Fico feliz, mas, por outro lado, também estou triste com o time sem vencer há quatro jogos (na verdade, o jejum é de três jogos). Sabemos que isso é ruim para o Palmeiras. Temos que trabalhar forte e entrar concentrados. Com pequenos ajustes, vamos voltar a ganhar", apostou.

O Palmeiras entrará em campo com uma série de desfalques diante do Coritiba. Além do lesionado Dudu, Cuca não pode contar com o zagueiro Yerry Mina e com o centroavante Miguel Borja, convocados para defender a Colômbia. Já o lateral direito Jean, o meia Alejandro Guerra e o zagueiro Edu Dracena serão poupados.

"O Palmeiras tem um grupo muito forte. Quando sai alguém, quem entra tem que dar o melhor. O Cuca vem falando que os três que entram precisam mudar o jogo. Tenho certeza que os meninos que jogarem contra o Coritiba vão dar o melhor para a gente sair vitorioso. Pelo elenco que temos, essa fase é questão de tempo", afirmou Keno.

O Palmeiras ganhou do Coritiba no Estádio Couto Pereira pela última vez em 1997, quando venceu por 1 a 0, pela Copa do Brasil. Desde então, o time paranaense acumula um retrospecto de oito vitórias e seis empates jogando dentro de casa, o que não impediu o vice-campeonato da Copa do Brasil 2012.